Memduh Büyükkılıç'a 'Yeraltı' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Yeraltı Çarşısı’nda gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ile dernek yönetiminden oluşan esnaflar yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendilerini ticaret kenti Kayseri’nin esnaf dostu belediyesi olarak niteleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Nazik ziyaretleri için Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve dernek yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunarak, her daim esnafları gözettiklerini ve bundan sonra da gözeteceklerini kaydetti.

BÜYÜKKILIÇ’A EMEĞİ NEDENİYLE ESNAFLARDAN TEŞEKKÜR

Gerçekleşen ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve dernek yönetimi, bakım onarım ve yenileme faaliyetleri kapsamında Yeraltı Çarşısı’nı modern ve çağdaş bir alış veriş merkezi kimliğine kavuşturan Başkan Büyükkılıç’a Yeraltı Çarşısı’na verdiği emekten ve gerçekleştirdiği hizmet nedeniyle teşekkür etti.