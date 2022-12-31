Memduh Büyükkılıç'a protokol ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Kaymakamı, Felahiye Belediye Başkanı ve Yeşilhisar Belediye Başkanı'nı ağırladıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetimler eliyle vatandaşlara hizmet ve yatırım ulaştırma noktasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni Türkiye’ye örnek olan bir noktaya taşıyan Başkan Büyükkılıç, başarılı hizmet anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimi ile kucaklaşmaya ayrı bir önem veriyor.

Sık sık ziyaretçilerini Başkanlık makamında kabul eden ve misafirleriyle Kayseri’ye etkin ve kaliteli hizmet noktasında istişarelerde bulunarak talep ve önerileri de dikkate alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç’a, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, misafirlerini heyetler halinde makamında ayrı ayrı kabul etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, “Güzel kayısılar diyarı Yeşilhisar’ımızın Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için her birine teşekkür eder, Yeşilhisarlı kadirşinas hemşehrilerime selam ederim. Yine, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz ve Belediye Başkanımız Vural Coşkun’u makamımızda ağırladık. Ziyarette ilçemizde yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ’A GENÇLERDEN ZİYARET

Öte yandan Başkan Büyükkılıç’a, AK Parti kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “AK Partimizin kıymetli Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve gençlik kollarımızın değerli üyeleri ziyaretime geldiler. Gençlerimiz bizim umudumuz ve yarınlarımız, onlarla olmak gücümüze güç katıyor. Sağ olsunlar ziyaretleriyle de bizi mutlu ettiler” dedi.

Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti ve ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Konuklar, kente hizmetleri ve yatırımlarından dolayı Büyükkılıç’ı kutlarken, misafirperverliği için de Başkan Büyükkılıç’a ayrıca teşekkür ettiler.