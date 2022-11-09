Memduh Büyükkılıç'a özel teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan merkez ilçeler dışında görevli ücretli öğretmenlere sunduğu 100 TL’lik 30 gün boyunca 140 binişlik ulaşım kartı uygulaması ücretli öğretmenlerden takdir topladı. Öğretmenler kendilerine büyük kolaylık sağlayan uygulamadan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken, diğer şehirlerdeki ücretli öğretmenler de Büyükşehir’in uygulamasını örnek gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere sağladığı hizmetlerle vatandaşların takdirini kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ücretli öğretmenlere kolaylık sağlayacak seyahat kartı uygulamasını geçtiğimiz günlerde başlattığını duyurmuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu, merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler için seyahat kartı verilmesine karar verdi. Ücretli öğretmenleri sevindiren kararın ardından öğretmenler, 30 süreli 140 binişlik ücreti 100 TL olarak belirlenen kartı seyahat kartı ile toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladı.

Ücretli öğretmenler Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine özel seyahat kartı uygulamasını memnuniyetle karşılarken, karardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE’DE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretli öğretmenlere kolaylık sağlayan seyahat kartı uygulaması ülke genelinde de yankı uyandırdı. Çeşitli şehirlerdeki ücretli öğretmenler Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasını örnek göstererek yaşadıkları şehirlerin yerel yönetimlerinden benzeri uygulamaların hayata geçirilmesi talebinde bulundu.

MERKEZ İLÇELER DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER FAYDALANIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu kararı gereğince, ilgili kart tipinden 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri ili, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu’nun olduğu merkez ilçeler dışında görevlendirilmiş olan ücretli öğretmenler faydalanabiliyor. Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin bulunduğu ulaşım araçlarında geçerli olan ilgili kartların ilçe araçlarında kullanılabilmesi için ‘ücretli öğretmen’ kimlik belgesi ibrazı şartı bulunuyor.