Memduh Büyükkılıç'a 'kültür' misafiri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı Erciyes Kayak Merkezi’nde ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan’ı Türkiye’nin turizmde amiral gemisi Erciyes’te ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Alpaslan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin özveri ve gayretleri ile hayata geçirilen Erciyes Mastır Planı’nı anlatarak, “Dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin incisi Erciyes’imize hoş geldiniz. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin taşıdığı bayrağı devralmanın gururuyla Erciyes’imize yeni yatırımlar yapmaya, yatırımcıları buraya yatırım yapmak için teşvik etmeye ve Erciyes’imizi dünyanın bir numarası yapma yönünde gayret göstermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ile başlattıkları turizm atağını da hatırlatan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi başta Erciyes’imiz olmak üzere tüm güzellikleriyle dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sizin nezdinizde de Kültür ve Turizm Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz, sizlere de nazik ziyaretleriniz ve ilgi alakanız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes ile ilgili tüm yatırım ve detayları içeren geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Erciyes’e yapılan yatırımları yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yapılacak her türlü yatırım ve projeyi destekleyeceklerini belirtti.