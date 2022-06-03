Memduh Büyükkılıç'a KKTC'den misafir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı’yı makamında konuk etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile KKTC ilişkilerinin her zaman olduğu gibi sıcak ve katkı sağlayıcı olduğunu söylerken, Bakan Arıklı, “Hem şehir kanalizasyonu konusunda hem de yerel yönetimler reformu konusunda çözüm önerilerinden istifade etmek isteriz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri’ye bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşıladığı Bakan Arıklı ile belediye bahçesinde bir süre sohbet etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin yaklaşık 1,5 milyon nüfusu olan, 16 ilçe belediyesi, 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi ve teknoparkı ile endüstri, ticaret ve bilişim merkezi olarak adlandırıldığını anlattı.

KKTC’Lİ BAKAN, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSTEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 2018-2019’da başlattığı ancak pandemi nedeniyle sekteye uğrayan toplu ulaşım ile ilgili çalışmanın yeniden başlaması için burada olduklarını belirtti. Bakan Arıklı, “Sizinle, belediyedeki arkadaşlarla görüştük, yakın bir süre içerisinde Kıbrıs’a gelecekler. Hazır gelmişken hem şehir kanalizasyonu konusunda hem de yerel yönetimler reformu konusunda çözüm önerilerinden istifade etmek isteriz. Çünkü önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beye ‘Kayseri’ye gidiyorum’ dediğimizde, ‘Tam yerine gidiyorsunuz, ihtiyacınız olan bütün sıkıntıların çaresini orada bulacaksınız’ demişti. Buraya geldiğimde ne demek istediğini anlamış oldum” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Arıklı, “Kayseri’ye hem gönül bağımız var hem de Kıbrıs’ta yaşayan birçok Kayserili olması dolayısıyla burada ayrı bir özellik taşıyor. Uçak seferleri başladı, Kayseri’den Kıbrıs’a gidiş gelişler artık kolaylaştı. Haftada 3 sefer var, umarım seferler artar” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Büyükkılıç, günün anısına Bakan Arıklı’ya el emeği göz nuru kilim ile Kaniş Karum Höyüğü’nde yapılan kazılarda çıkan tabletlerin replikalarını hediye olarak takdim etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Ulaşım A.Ş. önceki dönem Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da hazır bulundu.