Memduh Büyükkılıç'a İstanbul'dan misafir
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el ele, gönül gönüle, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürürken, belediye başkanları ile istişarelerine devam ediyor.
Bu kapsamda, İstanbul’dan Kayseri’ye gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için Bahadır’a teşekkür ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başkan Bahadır da misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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