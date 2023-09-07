Memduh Büyükkılıç'a Bakan Özhaseki'den övgü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza’da mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaparken, toplantıya telefonla katılan Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç’ın bir taraftan ağabeylik yaptığını bir taraftan da hizmetlerini adeta konuşturduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye düğün salonunda muhtarlar ile istişare toplantısında buluşurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de telefon ile toplantıda muhtarlara hitap etti.

Başkan Büyükkılıç’ın hizmetlerini adeta konuşturduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Allah işini rast getirsin, birliğinizi, dirliğinizi daim etsin inşallah. Çok şükür epeyce hizmet ettik. Yaptığımız eserleri sizler zaten biliyorsunuz. Şimdi ve daha sonra sağ olsun değerli başkanım da bu hizmetlere devam ediyor. Bir taraftan sempatik tavrıyla, güler yüzüyle sizlere ağabeylik ettiği gibi bir taraftan da hizmetlerini maşallah konuşturuyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Bakan Özhaseki, “O yüzden orada bana düşen bir şey olursa, yapacağım bir konu olursa, emriniz olur. Onların hepsini inşallah yerine getiririz. Bu vesileyle bir kez daha değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

Telefon görüşmesinde, Cuma günü Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Şevki Albayrak Camii’nin açılacağını Bakan Özhaseki’ye ileterek açılış törenine davet eden Başkan Büyükkılıç da “Allah gücünüzü arttırsın, maşallah her yerden yetişiyorsunuz. Sizin bıraktığınız, yaptığınız çalışmaları, size layık olma yolunda, hep beraber, dayanışma içerisinde, muhtarlarımızla birlik beraberlik içerisinde sürdürüyoruz. İlginize teşekkür ediyoruz, dualarımız sizlerle, emirlerinizi bekliyoruz” diye seslendi.