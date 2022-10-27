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Memduh Büyükkılç'tan kariyer paylaşımı

GÜNDEM 27.10.2022, 08:00
Memduh Büyükkılç'tan kariyer paylaşımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim öğretim yılında da Kariyer Günleri’ne devam etti. Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle buluşmayı 2022-2023 yılı eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyor. 

Kariyer Günleri kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, tecrübelerini paylaşırken, öğrencilerin taleplerini de yüz yüze dinledi.

Okul girişinde İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, burada öğrencilerin alkış ve sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Burada gençlerle hatıra fotoğrafının yanı sıra bol bol öz çekim yapan Büyükkılıç, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlere istek ve taleplerini soran Başkan Büyükkılıç, “Bu eğitim öğretim yılında sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dileyerek, başarılı, huzurlu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyoruz” dedi. Büyükkılıç, amaçlarının gençlere varsa bildikleri şeyleri paylaşıp, onlarla birlikte olarak, onları dinlemek olduğunu ifade etti.

Daha sonra çocukların alkışlarıyla konferans salonuna giren Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle keyifli ve samimi ortamda sohbet ederek, derslerinde başarılar dileyip, istekleri olup olmadığını sordu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, “Sizlerin bizlere verdiği destekle şehrimize layık olma, sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi bizim olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Çünkü geleceğimizsiniz. Sizleri daha donanımlı, daha eğitimli, daha özgüven içerisinde sosyal yönünü zengin bir yaklaşım içerisinde yetiştirirsek, sonuçta kazanan hepimiz olacağız” diye konuştu.

“MESLEK OKULLARI BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

Gençlere nasihatlerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Amacımız, söylediklerinden çok uygulamalarıyla sizlere örnek olan yaklaşım sergilemek, bu mantık içerisinde hareket etmektir. Eğitimimiz çok önemlidir. Meslek okulları bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü gelecek meslek okullarındadır. Yabancı dil çok önemli konuma geldi, yabancı dile her dönemde ihtiyaç vardır” dedi.

“KAYSERİ’MİZ GÜVENLİ BİR LİMAN, HUZUR ŞEHRİDİR”

Büyükkılıç, Kayseri’nin bir başka güzel olduğunu vurgulayarak, “Gerek şehircilik anlayışı gerekse hayırseverler şehri olarak bilinen yerli ve milli olma yaklaşımı ile Kayseri’miz güvenli bir liman, huzur şehridir. Bunu sağlayan sizlersiniz. Yerel yönetimler ve kamu yönetiminin bir araya geldiği yegâne şehir Kayseri’dir. Bunların hep bereketini görüyoruz. Dayanışmanın bereketi, sizlere hizmet olarak yansıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, gençlere teknolojiyi doğru kullanmaları, aidiyet duygusu ve arkadaş seçimi gibi konularda öğütler vererek, “Biz gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Yapılan hizmetleri birer birer takip ediyor, yenileri ile sizleri buluşturmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin tek tek sorularını da cevaplayan Başkan Büyükkılıç, gençlerin isteği üzerine 250 binden fazla şehit verilen Çanakkale’yi görmeleri için Çanakkale gezisi sözü verdi.

Bir öğrenci İstiklal Marşı’nın on kıtasını, başka bir öğrenci de Çanakkale Türküsü’nü söyleyerek, ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerine hem renk kattı hem de duygulandırdı.

“ÖĞRENCİ, EĞİTİM DOSTU BİR BAŞKANIMIZ VAR”

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğrenci, eğitim dostu bir başkanımız var. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürü olarak her zaman başkanımız ‘tamam’ dedi. Onun dışında hiçbir sözünü duymadık. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.

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