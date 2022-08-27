Memduh Büyükılıç'tan gençlere 'büyük' müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa sürede yapımı tamamlanan Erkilet Kütüphanesi’nin Tanıtım Töreni’ne katıldı. Kente 9’uncu kütüphaneyi kazandıran Başkan Büyükkılıç, ‘Gençler sıkı durun’ diyerek, ulaşımdan eğitime, sosyal tesislerden kırtasiyeye, sütten gıda yardımına kadar birbirinden önemli müjdeler verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki gayretleri doğrultusunda ‘Kayseri’ye Bir Kütüphane Daha’ sloganı ile Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve bilim temelli toplumsal kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda kadim kentin farklı noktalarına yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye’de en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında yer alan Kayseri’de gelecek nesillere miras bırakılacak 9’uncu kütüphane olan Erkilet Kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunuldu.

Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanan Erkilet Kütüphanesi’nin Tanıtım Töreni’ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, daire başkanları, muhtarlar, gençler ve çocuklar ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ ve kütüphaneler ile ilgili tanıtım videosu izletildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor, dönemin ihtiyaçlarına göre çeşitleniyor. Bizler de 16 ilçemizde dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaya özen gösteriyoruz” dedi.

“EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Erkilet’in geçmişten beri gönül insanlarıyla gelişen, güzelleşen bir bölge olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Hem ticari, hem sosyal, hem kültürel, hem de sportif olarak yavrularımızın bu imkânlardan faydalanması bizim olmazsa olmazımız. Eğitimi çok önemsiyoruz. Gelişmişliğin bir bakıma göstergesi olarak dünyada kabul ediliyor. Ülkemiz de gelişmiş ülkeler arasında adım adım ilerlerken, eğitim ve kitap okuma oranının arzu ettiğimiz seviyeye ulaşması için işbirliği halinde dayanışmamızı sürdürüyoruz. Birliği, beraberliği ve dayanışmayı çok önemsiyoruz” diye konuştu.

“10’UNCU KÜTÜPHANE GELİYOR, KELİMENİN MANASIYLA ON NUMARA”

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak şuanda 9’uncu kütüphaneyi açtıklarını vurgulayarak, “5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 300 bin üzerinde ilk ve ortaöğretim öğrencisi olan böyle bir şehirde biz eğitim alanı olarak kütüphanelerimizi olmazsa olmaz olarak görüyoruz. 10’uncu kütüphane geliyor, kelimenin manasıyla on numara. Millet Kütüphanesi geliyor, bu kütüphanemizin ihalesi yapıldı, 50 milyon TL’ye mal olacak günün koşullarına uyarlanan, Kültür Bakanlığı’mızın da yanında desteklerini alan ‘Kayseri’ye yakıştı’ denilecek bir kütüphane çalışmalarımız da adım adım ilerliyor” ifadelerinde bulundu.

BİRBİRİNDEN ANLAMLI VE ÖNEMLİ MÜJDELER

Kütüphane tanıtım töreninde gençlere birbirinden önemli ve anlamlı müjdeler veren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Biz gençlerimizi seviyoruz, gençlerin eğitimli, donanımlı olması ve geleceğimizi aydınlatması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gençler sıkı durun, sizlere müjdelerimiz var. Bu şehrimizde okuyan yükseköğrenim öğrencisi kardeşlerimizin su paralarının yüzde 50’si Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden diyoruz. Kayseri’mizde okuyan 10 bin öğrenciye eğitim yardımı diyoruz. Gençler sıkı durun, sosyal tesislerimizden yararlanma itibariyle yüzde 25 indirim diyoruz. Gençler sıkı durun, sizlerin dostu, eğitimin ve eğitimcinin dostu olarak ulaşımda abonman biletini 155 TL’den 100 TL’ye indiriyoruz. Ayrıca ihtiyacı olan gençlerimiz varsa müracaat etsinler, onlara da yükleme yapmak suretiyle ulaşımda destek imkânlarını sunacağımızı buradan paylaşıyoruz. Biz gençler için varız, gençlik için varız. Gençlerimize sunacağımız fırsatlar bununla bitmedi. Her alanda projeye açık olacağımızı, bize getirilecek her projeye destek vereceğimizi paylaşıyoruz.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN KIRTASİYE YARDIMI TALİMATI

İhtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı için de ilgili birimlere talimat veren Büyükkılıç, “Sevgili gençlerimizi alnından öpüyorum, onların ihtiyacını çok önemsiyoruz. Bu kütüphaneler doluyor, taşıyor, demek ki burada bir hizmet var. Eğitim dönemi de başlıyor, buradan birimlerimize kırtasiye yardımı müjdesini de veriyorum. Bu konuda ne gerekiyorsa onu da yapmamız gerektiğini paylaşmak istiyoruz. Çünkü biz biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz” şeklinde konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE SÜT VE GIDA YARDIMI

Başkan Büyükkılıç, müjdelerin bitmediğini vurgulayarak, ihtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı da yapacaklarının altını çizerek, “Daha da yetmedi, saymakla bitmiyor. Şimdi sıkı durun, ihtiyaç sahibi olan ailelerimize süt ve gıda yardımı yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. İhtiyaç olan ne var ise değerli muhtarlarımız, bizlere iletin, gerekeni yaparız. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’ın bu müjdeleri sonrası kalabalık tarafından büyük alkışlarla Büyükkılıç’a teşekkür edildi.

“ATOM KARINCAMIZIN UĞRAŞTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ, ŞAHİDİZ”

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, böylesine anlamlı ve güzel bir törende, bir kütüphanenin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Başkanlarımızın ortaya koyduğu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın, atom karıncamızın, hep beraber Kayseri’yi daha da güzelleştirmek için uğraştığını gözlemliyoruz, şahidiz. Çocuklarımızın daha güzel yaşayabileceği bir Kayseri’yi hep beraber gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yıldız öte yandan Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi’nin açılışını, kitap okuma alışkanlığının arttırılmasına dönük önemli bir faaliyet olarak değerlendirerek, kitap okumanın önemini anlattı ve başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere tüm ilçe belediye başkanları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise konuşmasında “Böyle bir hizmetin burada açılışından dolayı gayretlerinden, emeklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz” derken, Osmangazi Mahalle Muhtarı Salim Türkaslan da Başkan Büyükkılıç’a kütüphane hizmetinden dolayı mahalle adına sonsuz teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol, incelemelerde bulunmak üzere kütüphaneyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi Tanıtım Töreni’ne mehteran gösterisinin yanı sıra Spor A.Ş.’nin faaliyetleri, sürpriz çocuk etkinlikleri ve hediye kitap dağıtımı da renk kattı.

Büyükşehir’in dokuzuncu kütüphanesi olarak hizmete giren Erkilet Kütüphanesi, 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 800 kişilik kapasite, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmeti ile Kayserililerle buluştu.