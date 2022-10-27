Memduh Büyükılıç'a tarım teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında tarımsal üretim ve hayvancılık alanında üreticilere verdiği destekle, kentin ülke tarımının önemli bir üretim üssü haline gelmesi hedefine adım adım ilerliyor. Tarım ve hayvancılık alanında 226 milyon TL’lik yatırımda önemli katkıları olan Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, üreten Kayseri’nin mimarı olacak desteklerinden dolayı teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında önemli bir görev üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Kayseri üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Hayata geçirilen tarım ve hayvancılık destekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve 226 milyon TL’lik yatırımlara dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Tarımsal üretim yapan hemşehrilerimize çeşitli türlerde tohumluk buğday başta olmak üzere nohut, aspir, yem bitkisi tohumluğu; küçükbaş hayvan ve arı kolonisinin yanı sıra tarımsal ekipman desteği sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin alışılagelmiş tarımsal ürün ağına, bölgeye uygun tarım ürünlerini ekleyerek daha fazla verim, daha fazla üretim ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlanmasını amaçlayan bir üretime destek anlayışı sergiliyoruz” dedi.

Büyükkkılıç, son olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, ‘Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi’ kapsamında ekmeklik buğday tohumluğu ile yem bitkisi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “1000 ton ekmeklik buğday tohumluğu ve 500 ton yem bitkisi tohumluğunu verimli topraklarımızla buluşturmaları için üreticilerimize dağıttık. Çiftçilerimizi, daha fazla verim elde etmeleri amacıyla yeni tarım ürünleriyle tanıştırırken, çok önemli bir başka konu olan nadasa bırakılan tarım arazilerinin azaltılmasına da önemli bir katkı sağladık” diye konuştu.

“KAYSERİ, TÜRKİYE’DEKİ EN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİSİ”

Tarım ve hayvancılık alanındaki işbirliği ve önemli destekleri için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Kayseri üreticimizi ve Kayseri’yi yeniliklerle ve yeni tohumlarla buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Kayseri, Türkiye’deki en önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi. Özellikle son üç dört yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlığımızın, belediyelerimizin hep birlikte elini taşın altına uzatarak yapmış olduğu çalışmalar neticesinde üretim desenlerimizi değiştirmeye başladık. Kayseri birçok ürünle tanışmaya başladı. Geçmişte yapmış olduğu ama beraberinde unutmuş olduğu yazlık buğday üç sene öncesinde tekrar hatırlatıldı” şeklinde konuştu.

Şahin, bu sene Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydederek, “Bu sene yine hasadında sayın başkanımızla ve birçok katılımcıyla beraber olduğumuz sahada dekardan 540 kilo civarında yazlık buğdaydan verim aldık. Biz artık 1 metrekare alanı dahi boş bırakmamak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Biz Kayseri’deki nadas alanlarının yüzde 15’in altına indirilmesi için hem kurum olarak hem de partnerimiz ve her zaman destekçimiz olan Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla bunun da önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BUĞDAY VE KOYUN GERİSİ OYUN”

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte buğday desteğini çok güzel yaptıklarının altını çizen İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, “Özellikle buğday konusunda geldiğimizde, belediyemizle bunu çok güzel yapıyoruz. ‘Buğday ve koyun, gerisi oyun’ demiştik başlarken, aynısına devam ediyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de bakanlığımızın destekleriyle hem buğday dağıtıyoruz hem koyun dağıtıyoruz. Her ikisinin de bereketini inşallah önümüzdeki yıllarda fazlasıyla göreceğiz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİYLE TONLARCA BUĞDAY ÜRETİCİYE ULAŞTI

Şahin, Kayseri’de buğday üretiminde 2019 yılında yaklaşık 395 bin ton üretim yapılırken bu yıl 490 bin ton verime ulaşıldığını ve alan olarak da 1 milyon 660 bin dekardan 1 milyon 800 bin dekarlara kadar çıkıldığını kaydederek, “Özellikle son 3 yıl içinde dağıtılan tohumlarla birlikte bu sene yine proje ortağı olarak hareket ettiğimiz, yazlık buğdayda 1086 ton buğdayı Kayseri’ye, Kayserili üreticilerimize birlikte kavuşturmuş olmanın da keyfini yaşamış olduk. Güzlükte de Büyükşehir Belediyemizin 1000 tonluk buğdayı ve beraberinde de bakanlığımızın katkılarıyla 440 ton buğdayı da bir araya getirdiğimizde 1440 ton buğdayı şehrimize dağıtıyoruz. Dağıtımını yaptığımız bütün tohumlarda ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, gereken tüm desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“EL ELE VERDİK”

Ayrıca Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığı proje çerçevesinde 1 milyon 500 bin dekarlık nadas alanının bu yıl 1 milyon dekara indiğine işaret ederek, “Yani biz birlikte el ele verdik ve 1/3’ünü azaltmış olduk. Önümüzdeki yıl üreticilerimizin de destekleriyle verilecek olan tohumlarımızla nadas alanlarının daha da aşağıya indirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

“TEK BİR KURUM, TEK BİR ÇATIYMIŞ GİBİ HAREKET EDİYORUZ”

Şahin, bu işin belediyelerin de elini taşın altına uzatarak yapmış olduğu işler olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Bugün burada teşkilat olarak, Büyükşehir’imize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çünkü sadece bu iş Tarım Bakanlığı’nın tek başına altından kalkacağı bir iş değildir. Bu iş yerelde belediyelerimizin de elini taşın altına uzatarak yapmış olduğu işlerdir. Biz destek veriyoruz, benzerini Büyükşehir destek veriyor. Büyükşehir destek veriyor, benzerini biz destek veriyoruz. Dolayısıyla tek bir kurum, tek bir çatıymış gibi hareket ediyoruz ve tek derdimiz üreticilerimizin alanını boş bırakmaması ve onların gelir seviyelerini biraz daha yükseltmek olacaktır.”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Kayseri’nin en ücra mahallesine de gitsek, Büyükşehir Belediye’mizin ismini görüyoruz. Büyükşehir Belediye’mizin adını okuyoruz. Destek belediyemizden, destek devletten üretmek çiftçilerimizden. Allah’a şükürler olsun iyi de bir konumdayız. Biz Kayseri çiftçisi olarak sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz” dedi.