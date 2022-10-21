MELTEM-3 kapsamında P-72 teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında stratejik önem kazandıracak MELTEM-3 projesinde teslimatların sürdüğünü duyurarak, P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın teslim edildiğini müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, MELTEM-3 projesinde teslimatların devam ettiği müjdesini verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Mavi Vatan savunmasında stratejik önem kazandıracak MELTEM-3 projesinde teslimatların devam ettiğini kaydeden Başkan Demir, "Proje kapsamında beşinci P-72 Deniz Karakol Uçağının da teslimatını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1583401026799144960