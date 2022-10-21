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MELTEM-3 kapsamında P-72 teslim edildi
GÜNDEM 21.10.2022, 14:57
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında stratejik önem kazandıracak MELTEM-3 projesinde teslimatların sürdüğünü duyurarak, P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın teslim edildiğini müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, MELTEM-3 projesinde teslimatların devam ettiği müjdesini verdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Mavi Vatan savunmasında stratejik önem kazandıracak MELTEM-3 projesinde teslimatların devam ettiğini kaydeden Başkan Demir, "Proje kapsamında beşinci P-72 Deniz Karakol Uçağının da teslimatını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1583401026799144960
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