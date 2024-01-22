Melikgazi’yi projelerimizle şaha kaldıracağız

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Melikgazi’nin Kayseri’de nüfusu en büyük ilçesi olmasına rağmen vatandaşın hizmet alımındaki eksik yanlarının tespitini yaptıklarını ve bunları projelendirdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, seçim çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan vatandaşlar buluşmalarına devam ediyor. Trafikte, yolda, kaldırımda, çarşıda, pazardaki vatandaşlarla buluşan Sedat Kılınç, Başkanlığı kazanması halinde neler yapacaklarını anlatmaya devam ediyor. Gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Kılınç, esnaf ve İlçedeki STK’ları da ziyaret edip, varsa sorunlarını dinliyor, ya da daha önceden onlar adına belirlediği sorunlara dönük geliştirdiği projeler hakkında bilgiler veriyor.

PROJELER YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Melikgazi İlçesi’ni yüksek kesimlere çıkıp gözlemleyerek ilçenin siluetini hafızasına kazıdı. Oluşturduğu liyakat sahibi ekibiyle birlikte ilçenin hafızasına kazıdığı siluetini paylaşan Kılınç, eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal alan, turizm ve kentleşmeye dönük projeler hazırladı. Belirlenen projeleri yakın zamanda Melikgazililerle paylaşacak olan Kılınç, “Her bir vatandaşımız projelerimizi duyduğunda gerçekten büyük bir heyecana kapılacak. Çünkü insanlarımızın hizmet anlayışı verdiğiniz hizmet ile sınırlı. Bizim vatandaşımızı ekonomik kriz ortamında geçim sıkıntısıyla baş başa bırakılırken onların başka bir şehre, başka bir ülkeye turistik gezi yapmasını bekleyemezsiniz. Çünkü geçinemeyen büyük bir toplum var karşımızda. Bu insanlarımızı en azından geliştireceğimiz istihdama dönük öz kaynak getirecek projelerimizle hem istihdam kapısı açacağız, hem elde ettiğimiz gelirle refah seviyesinin artmasına katkıda bulunacağız, hem de Melikgazi halkının geçim sıkıntısından kaynaklı oluşan mutsuzluğunu gidereceğiz. Herkes görecek ki Kayseri’nin nüfusu en büyük ilçesi olan Melikgazi’yi projelerimizle şaha kaldıracağız. Her şey Melikgazi’nin geleceği için” şeklinde konuştu.