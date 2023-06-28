Melikgazi mezarlıkları bayrama hazır

Kayseri Melikgazi Belediyesi ekipleri, mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bayram öncesi ekiplerin çalışarak mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdiklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her alanda çalışma yapıyoruz. Alt yapı ve üst yapı olmak üzere hizmetlerimiz tüm mahallelerde devam ediyor. Vatandaşlarımız, her bayram olduğu gibi, yine bu bayramda da mezarlık ziyaretlerini zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Ekiplerimiz mezarlıkta ot biçimi, temizleme, bakım ve onarım çalışmaları yaparak bayram öncesi ziyaret için hazır hale getirdi. Vatandaşların daha rahat bir ortamda kabir ziyareti yapması için gayret gösteren ekiplerimize emekleri için teşekkür eder, tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ederim." dedi