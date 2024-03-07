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Melikgazi hizmette dur durak bilmiyor

GÜNDEM 07.03.2024, 11:00
Melikgazi hizmette dur durak bilmiyor

Türkiye'de "en çok"ların belediyesi markasıyla durmadan gelişmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ile birlikte Gültepe Mahallesi’nde hayata geçireceği Aile Sağlık Merkezi, Cami ve Kur'an Kursu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’de ihtiyaçlara göre projeler hayata geçirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gültepe Mahallemizde Kur'an kursu ile cami ile ilgili de burada yenileme ve büyütme talepleri vardı. Nasip oldu, bugün buranın temelini atıyoruz. İlçemizde açılışlar ve temel atmalar o kadar fazla oldu ki, yetişemiyoruz. Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu'nun hayalini gerçekleştirmiş olduk.  Bu alanda Aile Sağlık Merkezi, Kur'an kursu ve cami olmak üzere 3 adet tesis hayata geçecek. Cenab-ı Allah tamamına erdirsin. Ali Abi'nin Başyazıcıoğlu soyadı inşallah burada yaşayacak. Şuana kadar yaptığımız çalışmalarda, yatırımlarda Türkiye'de en fazla yatırımları yapan, en fazla okul, sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu,  park yapan belediyeyiz. Tam 3 milyon metrekare yeşil alan, 270 adet parkı Kayseri'ye, Melikgazi'ye kazandırdık. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Allah nasip ederse Cumhur ittifakı olarak hem AK Parti'nin hem MHP'nin adayı olarak 31 Mart seçimlerine Melikgazi Belediye Başkan Adayı olarak da giriyoruz. Tüm hemşirelerimizden hem bizim için hem Büyükşehrimiz hem Kocasinan hem Talas ve diğer ilçelerimiz için de destek istiyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Uyum ve güzel bir birliktelik içerisinde 5 yıl boyunca hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da birlikte en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Allah ilçemize nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Biz yeni dönemde farklı bir temayla yola devam edeceğiz. 'Önce' temasını kullanacağız. Önce aile, önce gençlik, önce eğitim, önce istihdam diyeceğiz. Yani özetle ‘önce insan’ diyeceğiz. Bu çerçevede bütün projelerimizi hazırlıyoruz. Melikgazi çalışmaları ve personeli ile Türkiye'nin en gözde belediyelerden bir tanesi. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin liderliğinde Melikgazi, Kocasinan, Talas ve diğer belediyelerimizle el ele vererek Kayseri belediyecilik modelini daha üst noktalara taşıyacağız. Burada yaptığımız 3 yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Allah tamamına erdirsin. Ali Abi'ye ve Başyazıcıoğlu ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ise, “Valiliğimizde protokolünü imzaladığımız Aile Sağlık, Cami ve Kuran Kursu projemizin bugün çok şükür temelini atıyoruz. Temel atma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Aile Sağlık Merkezi, Cami ve Kur'an Kursu'muzun Melikgazi’mize ve Kayseri'mize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bu hayırlı işe vesile olan herkese teşekkür ederim. Allah mübarek etsin.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ta bir konuşma yaparak, “Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlık Merkezi, Camii ve Kur'an Kursu temel atma törenimizi gerçekleştirdik. Bu mahallemiz ve şehrimiz için gerekli olan birbirini tamamlayan bu güzel yatırımların hayırlı olmasını dilerim. Melikgazi'mizin çalışkan, gayretli, şehrine sevdalı belediye başkanı olan Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim. Güzel şehrimize bu güzel hizmetlerle destek olan herkesten Allah razı olsun. Bu üç güzel tesisin yapımında emeği geçen Ali Başyazıcıoğlu abimize ve belediyemize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımız biraz daha beklese, maşallah açılışını da yapacak. İş nerdeyse bitmiş duruma gelmiş. Böyle bir kompleks sanırım başka şehirde yok. Şifahane gibi bir tesis olmuş. Dünyevi ve uhrevi şifahane bir arada olmuş. Rabbim Kayseri’mizdeki bu hayır bereketini artırsın. Bu 3 yatırım ilçemize ve Kayserimize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Palancıoğlu hakkında övgü dolu sözlerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir şunları ifade etti:

“Mustafa Palancıoğlu Başkanımız bizler gibi mühendis kökenli, akademisyen birisi. Şehircilik ve yerel yönetim anlamında her geçen gün başarılı projeleri hayata geçiren, akademik bilgisini ve aynı zamanda uluslararası tecrübelerini Melikgazi’ye hizmetin getirilmesi için profesyonelce çalışıyor. Geçmişin izlerini yok etmeden geleceğin şartlarını da karşılayacak biçimde yansıtan Mustafa Palancıoğlu Başkanıma çok teşekkür ederim. Bu yatırımın arkasında Eretna Beyliğinden kalmış olan bir külliye var. Köşk Medrese. Burada da şimdi sağlık merkezi ve camisiyle bir külliye daha inşa ediliyor. Bu hizmetleri buraya kazandırmak bir akıl ve vicdan muhasebesini gerektiriyor. Bunu da başardıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje örnek bir proje olur. Sayın Başkanımızın çok saygın projeleri var.  Öyle görünüyor ki, akademik birikimini, Avrupa’da gördükleri ile yoğurup, bunları şehrimize nasıl kazandırırım anlayışı ile çalışıyor. Nüfusu 600 bini geçmiş bir ilçede belediye başkanlığı yapmak kolay değil ama sizler bu memlekete her yönüyle layı

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