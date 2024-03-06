Melikgazi'de ramazan ayı öncesi fiyat ve etiket denetimi

Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların huzur içinde Ramazan Ayı’nı geçirebilmeleri için marketler, fırınlar, pastaneler gibi gıda satışı yapan işletmelerin denetlendiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Ramazan Ayı öncesinde özellikle zincir marketler, çarşı ve pazar denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıklarla devam edecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. " dedi.

Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceğini belirten ekipler şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere gerekli uyarıların da yapıldığını belirttiler.