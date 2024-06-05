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Melikgazi Belediyesi Saniye- Şahin Yıldırım Anaokulu açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi’nde hayırsever iş birliği ile hayata geçirdikleri Melikgazi Belediyesi Saniye-Şahin Yıldırım Anaokulu’nun açılışını 06 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceklerini duyurdu

GÜNDEM 05.06.2024, 16:16
Melikgazi Belediyesi Saniye- Şahin Yıldırım Anaokulu açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi’nde hayırsever iş birliği ile hayata geçirdikleri Melikgazi Belediyesi Saniye-Şahin Yıldırım Anaokulu’nun açılışını 06 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceklerini duyurdu.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Eğitimde öncü yatırımlarıyla Melikgazi’ye 5 yılda 21 okul kazandıran Başkan Palancıoğlu, tamamlanan projelerin açılışlarını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “ Türkiye’de en çok okul yapan belediye markasıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. 5 yıl gibi bir sürede ilçemize tam 21 adet okul kazandırdık. Yeni projelerimizle rekorumuzu tazelemeye devam edeceğiz. Dâhiler Koleji, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Bilgiyi Ticarileştirme ve 7/24 Kütüphane gibi yenilikçi projelerimizi de ilçemize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Melikgazi Belediyesi olarak eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmanın, onları geleceğe hazırlamanın aslında kendi geleceğimize yatırım yapmak olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle bir projemizi daha hayata geçiriyoruz.” dedi.

“AÇILIŞIMIZA TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ DAVETLİDİR”

Battalgazi Mahallesi’nde hizmet verecek olan Saniye-Şahin Yıldırım Anaokulu açılışına vatandaşları davet eden Başkan Palancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Vatandaşlarımızın ihtiyaçları dahilinde isabetli ve nitelikli yatırımlar yapıyoruz. Battalgazi Mahallemiz çocuk ve genç nüfusunun fazla olduğu bölgelerimizden biri. Melikgazi Belediyesi olarak hayırseverimizle birlikte buraya güzel bir anaokulu kazandırıyoruz. Zemin ve bir normal kattan oluşan okulumuzda 7 adet derslik, 1 adet çok amaçlı salon, yemekhane, öğretmen odası, müdür odası, rehberlik odası ve mescit yer alıyor. Çocuklarımızın eğleneceği, öğreneceği, donanımlı eğitmenler tarafından birçok kazanıma erişeceği nitelikli bir okul hayata geçiyor. Bu kapsamda Battalgazi Mahallemize kazandırdığımız Melikgazi Belediyesi Saniye-Şahin Yıldırım Anaokulumuzun açılışını 06 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz. Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun.”

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