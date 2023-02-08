Melikgazi Belediyesi kapılarını Kayserililere açtı

Melikgazi Belediyesi Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplam 10 şehri vuran deprem felaketinin ardından Kayseri’de depremden etkilenen ve korkan vatandaşlara kapılarını açtıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ülkede yaşanan ve Kayseri’de de hissedilen depremler nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşları belediye de ve tesislerde misafir ettiklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaşanan deprem nedeniyle belediyemizde vatandaşlarımızı ağırlayarak çay, sıcak çorba, simit gibi ikramlarda bulunarak vatandaşlarımızı elimizden geldiği kadarıyla mağdur etmemeye çalışıyoruz.

Depremler nedeniyle korkarak evine giremeyen vatandaşlarımıza tüm belediyeler olarak destek oluyoruz. Hem hizmet binamızda hem de sosyal tesislerimizde kendilerini misafir ediyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Moralimizi yüksek tutup el ele verelim. El birliği ile bununda üstesinden geleceğiz inşallah.” dedi.