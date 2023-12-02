Son Dakika

Melik Mehmet Gazi unutulmadı

GÜNDEM 02.12.2023, 07:45
Melik Mehmet Gazi unutulmadı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’yi, kendisinin yaptırdığı Cami-i Kebir (Ulu Cami) yanındaki kabri başında andı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Melik Mehmet Gazi’yi Anma Programı kapsamında Cami-i Kebir’de kıldıkları Cuma namazının ardından caminin yanı başında bulunan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Büyükkılıç ve Çiçek’e, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri’nin bir Müslüman şehri olarak yeniden dirilişini başlatan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’yi, kendisinin yaptırdığı Cami-i Kebir (Ulu Cami) yanındaki kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla andı.

Başkan Büyükkılıç, Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’nin kabri başında Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunurken İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Melik Mehmet Gazi ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulanan Başkan Büyükkılıç, Cami-i Kebir’in manevi iklimine değinerek, “Burada Cuma namazını eda etmenin ayrı bir manevi iklimi oluşuyor. Melik Mehmet Gazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu, Danişmendliler döneminde yapılan en güzel çalışmalar. Selçuklu’nun başkenti olması için de Melik Mehmet Gazi Hazretlerinin yapmış olduğu çalışmaları da biliyoruz. Adeta buranın İslamlaşmasında, Türk-İslam kültürüyle oluşmasında çok büyük katkısı olan şehrimizin banisi, kurucusu komutanımıza Melik Mehmet Gazi Hazretlerini bir kez daha dualarımızla andık” diye konuştu.

Büyükkılıç, kadim kentin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğuna da işaret ederek, “Kayseri bir Selçuklu şehri, buradaki tarihi dokuyu incelediğinizde Selçuklu açısından bir açık hava müzesi niteliğinde. Hunat Hatun Külliyesi olsun, Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi olsun, Cami-i Kebir Külliyesi olsun, Han Camii olsun, Hacı Kılıç Camii olsun saymakla bitmez. Tekrar rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Cami-i Kebir avlusunda Kayserililerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların talep ve temennilerini de dinleyerek, Cami-i Kebir'in bir külliye olduğunu ve çevrede yapılacak düzenleme ile ilgili projenin hazır olduğunu belirtti. Büyükkılıç, etap etap çalışmaların gerçekleştirileceğini söyledi.

Büyükkılıç, vatandaşlara helva ikramında da bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Hatayspor 14 18
9. Kasımpasa 13 18
10. Rizespor 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Ahlatçı Çorum FK 14 20
8. Sakaryaspor 13 20
9. Keçiörengücü 13 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 13 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Getafe 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3