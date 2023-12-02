Melik Mehmet Gazi unutulmadı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’yi, kendisinin yaptırdığı Cami-i Kebir (Ulu Cami) yanındaki kabri başında andı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Melik Mehmet Gazi’yi Anma Programı kapsamında Cami-i Kebir’de kıldıkları Cuma namazının ardından caminin yanı başında bulunan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Büyükkılıç ve Çiçek’e, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri’nin bir Müslüman şehri olarak yeniden dirilişini başlatan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’yi, kendisinin yaptırdığı Cami-i Kebir (Ulu Cami) yanındaki kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla andı.

Başkan Büyükkılıç, Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’nin kabri başında Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunurken İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Melik Mehmet Gazi ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulanan Başkan Büyükkılıç, Cami-i Kebir’in manevi iklimine değinerek, “Burada Cuma namazını eda etmenin ayrı bir manevi iklimi oluşuyor. Melik Mehmet Gazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu, Danişmendliler döneminde yapılan en güzel çalışmalar. Selçuklu’nun başkenti olması için de Melik Mehmet Gazi Hazretlerinin yapmış olduğu çalışmaları da biliyoruz. Adeta buranın İslamlaşmasında, Türk-İslam kültürüyle oluşmasında çok büyük katkısı olan şehrimizin banisi, kurucusu komutanımıza Melik Mehmet Gazi Hazretlerini bir kez daha dualarımızla andık” diye konuştu.

Büyükkılıç, kadim kentin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğuna da işaret ederek, “Kayseri bir Selçuklu şehri, buradaki tarihi dokuyu incelediğinizde Selçuklu açısından bir açık hava müzesi niteliğinde. Hunat Hatun Külliyesi olsun, Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi olsun, Cami-i Kebir Külliyesi olsun, Han Camii olsun, Hacı Kılıç Camii olsun saymakla bitmez. Tekrar rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Cami-i Kebir avlusunda Kayserililerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların talep ve temennilerini de dinleyerek, Cami-i Kebir'in bir külliye olduğunu ve çevrede yapılacak düzenleme ile ilgili projenin hazır olduğunu belirtti. Büyükkılıç, etap etap çalışmaların gerçekleştirileceğini söyledi.

Büyükkılıç, vatandaşlara helva ikramında da bulundu.