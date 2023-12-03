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Melik Mehmet Gazi için anma töreni

GÜNDEM 03.12.2023, 08:15
Melik Mehmet Gazi için anma töreni

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’yi anma programına katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize mührünü vuran büyüğümüzü rahmetle, minnetle anıyoruz” dedi.Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Kayseri’nin bir Müslüman şehri olarak yeniden dirilişini başlatan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’yi Anma Programı düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 1’inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, 1’inci İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe belediye başkanları, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof. Dr. Mustafa Keskin, Araştırmacı Yazar Halit Erkiletlioğlu ile Doç. Dr. Fatih Koca ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi’yi anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ile katılımcı akademisyen ve yazarların konuşmalarıyla devam etti. Programda katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, önemli ve anlamlı programdan dolayı Vali Çiçek ve ekibinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekibi ve programın konuşmacıları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

“BİZ SELÇUKLUYUZ, BİZ OSMANLIYIZ, BİZ CUMHURİYETİZ”

Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığına değinen Büyükkılıç, “Bir zenginlikler şehri, bu zenginlilerimizle de övünüyoruz. Zenginlikler hoş görüyü getiriyor, birbirimizi anlamayı, sahiplenmeyi, komşuluk ilişkilerini hayata geçiriyor. Elbette sürecin bizler için çok daha önem arz eden Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması dönemi. Biz Selçukluyuz, biz Osmanlıyız, biz Cumhuriyetiz. Bunu geleceğe taşıyacak olan anlayışın sahipleriyiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, programda Kayseri’nin Türkleşme ve İslamlaşmasında büyük katkı sağlayan Melik Muhammed Gazi’yi andıklarını belirterek, “Bu anlayış içerisinde şehrimizin kurucusu olarak nitelendirdiğimiz Türkleşme ve İslamlaşma bağlamında en büyük katkı sağlayan Melik Muhammed Gazi’yi anıyoruz. Cami-i Kebir deriz işte o Cami-i Kebir’imizi yapan büyüğümüz Melik Mehmet Gazi bizim için çok önem arz etmekte. Selçuklulara başkent olması için gereken çalışmaları yapmış, Konya’mız, Niğde’miz, Kayseri’miz, Sivas’ımız, Erzurum’umuz kısacası bu halka çok önemli, birbiriniz ayrılmaz parçası” diye konuştu.

Programda Prof. Dr. Atabey Kılıç’ın yönettiği bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta, Prof. Dr. Mustafa Keskin, Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden Danişmendli Beyliği Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet (Muhammed) Gazi konusunda, Araştırmacı Yazar Halit Erkiletlioğlu da Danişmendli Emîri Melik Mehmed Gazi’nin hükümdarlığı sırasında yapıldığı bilenen Kayseri Cami-i Kebir hakkında detaylı bilgiler verdi.

Doç. Dr. Fatih Koca ise ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği Türk Tasavvuf Müziği Dinletisi ile Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Program sonunda katılımcı akademisyen ve yazarlara çiçek takdimi yapıldı.

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