Son Dakika

Meke Gölü’nü 2,5 milyon metreküp suyla beslenecek

GÜNDEM 19.06.2023, 12:36
Meke Gölü’nü 2,5 milyon metreküp suyla beslenecek

Konya Karapınar’da arıtılan su dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’ne hayat verecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meke Gölü’nü yılda 2,5 milyon metreküp suyla besleyeceklerini açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanına giren yerleşim birimlerinde yürütülen atık su arıtma tesisi projeleri bir bir hayata geçiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar ilçesine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kazandırdıklarını belirterek, 2021 yılında devreye alınan atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nü besleyeceğini dile getirdi.

MEKE GÖLÜ ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞACAĞI AN İÇİN GÜN SAYIYOR

Hayata geçirdikleri atık su arıtma tesisleri sayesinde hem çevrenin korunduğunu hem de arıtılmış suyun tekrar değerlendirilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Atık suların çevreye olan olumsuz etkilerini bertaraf etmenin yanında arıtılmış suyun tekrar kullanılması için atık su arıtma tesisleri kuruyoruz. Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, 2033 yılı nüfusu öngörülerek planlanmış ve 2021 yılı itibariyle faaliyete geçirilmişti. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu, Meke Gölü'nü beslemek amaçlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Bu tesiste arıtılan atık suların, tekrar ileri filtrasyon işlemlerinden geçirilerek Meke Gölü’nü beslemesi için gerekli geri kazanım tesisinin inşaat çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Meke Gölü'ne su taşıyacak geri kazanım tesisimiz, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi’ne entegre biçimde yapılıyor. Atık Su Arıtma Tesisi’nden yaklaşık 8,5 kilometre mesafede yer alan Meke Gölü'nü beslemek üzere gerekli iletim hattını çekerek günde yaklaşık 7 bin metreküp su desteği verebileceğiz. Maksimum kapasitede bir yılda 2 milyon 532 bin metreküp suyu Meke Gölü’ne taşımamız sonucu inşallah Meke Gölü, en kısa zamanda yeniden o eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak. Tüm bu hizmetlerin kazandırılmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleri çok büyük. Başta önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

2018-2023 YILLARI ARASINDA 9 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAZANDIRILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılından itibaren Cihanbeyli Merkez, Gölyazı, Ömeranlı, Tuzyaka, Huğlu, Üzümlü, Kayasu, Taraşçı ve Karapınar olmak üzere 9 atık su arıtma tesisinin inşaatlarını tamamlayarak işletmeye aldı. Kulu Atık Su Arıtma Tesisi’nde de geniş çaplı bir revizyon gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Çumra, Ilgın, Doğanhisar, Taşkent ve Derebucak atık su arıtma tesisleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25