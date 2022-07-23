Mehmetçik'ten büyük operasyon

Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütü ve üyelerine aman vermiyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, kahraman askerimizin başarılı operasyonunu sosyal medyasından duyurdu. Buna göre, "Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" mesajı paylaşıldı. https://twitter.com/tcsavunma/status/1550755208715714561