Mehmetçik orman yangınlarında rezerv güç olacak

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, orman yangınlarıyla mücadelede “Rezerv Güç” olarak görev yapacak.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” 1 Haziran’da imzalandı. Protokol kapsamında, büyük orman yangınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından da faydalanılacak.

Millî Savunma Bakanlığı, harekât ihtiyaçları doğrultusunda kuvvet komutanlıkları ile koordineli şekilde büyük orman yangınlarına müdahale görevi için 2 uçak ve aralarında “uçan kale” olarak nitelendirilen Chinook’ların da bulunduğu 18 helikopteri "rezerv güç" olarak belirledi.

Bu kapsamda uçak ve helikopterlerde kullanılmak üzere 2 buçuk ve 7 buçuk tonluk "bambi baket" adı verilen kauçuk yangın söndürme kovaları tedarik edildi. Söz konusu kovaların kullanılmasına yönelik helikopter teknisyenlerine eğitim verilirken, pilotlar da yangınlardaki harekât tarzı ve bambi baket kullanımı eğitimi aldı. Bunların yanı sıra yangınla mücadelede kullanılan yangın kutusuna yönelik ise C-130 E uçaklarının pilotlarına ve uçuş teknisyenlerine eğitim verildi.

REZERV GÜÇ KAYSERİ’DE KONUŞLANDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sağlanan rezerv güç, AFAD ve OGM tarafından hazırlanan Büyük Orman Yangını Müdahale Planı'nda yer alan üçüncü ve dördüncü seviye yangınlarda kullanılacak.

Rezerv güç, Tarım ve Orman Bakanlığından gelen talebin Millî Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmesinin ardından harekete geçecek.

Millî Savunma Bakanlığından verilecek talimatın ardından rezerv güç olarak görevli hava araçları en kısa sürede yangın bölgesine intikal edecek. Yangına müdahale sırasında Orman Genel Müdürlüğü ile Kuvvet Komutanlıkları arasında özel muhabere kanalları kullanılacak. C-130 Herkül tipi uçakları ve bazı helikopterler rezerv güç görevi kapsamında Kayseri'de konuşlu olacak.

Skorsky, Cougar ve CH-47 Chinook helikopterlerimiz Marmaris’teki orman yangının söndürülmesine yönelik çalışmalara katılarak rezerv güç kapsamındaki ilk görevine katılmış oldu.