Mehmetçik depremzedelerin yanında

3 binin üzerinde Mehmetçik, deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılıyorHATAY (İGFA) - Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD’dan gelen talepler doğrultusunda 3 binden fazla Mehmetçik katkı sağlıyor.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile koordinesini Hatay’da sürdürüyor.

HAVA YARDIM KORİDORU SÜREKLİ AKTİF TUTULUYOR

Serinyol’da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Bakan Akar, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturulmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı A400m nakliye uçakları dâhil çok sayıda nakliye uçağı, bölgeye arama-kurtarma ekipleri ile araçlarını sevk etmeye başladı.

17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştirilirken, ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev aldı.

https://youtu.be/erULClpgprY