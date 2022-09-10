Mehmet Savran Ürgüt Bağ Bozumu Festivali'nde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ürgüp ilçesinde Ürgüp Belediyesi tarafından Bağ Bozumu Festivaline katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'in Ürgüp Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 50.’si yapılan Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali başladı. Ürgüp Belediyesi önünden mehteran takımı ile kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde geleneksel köy stantlarının, fotoğraf sergisinin, en güzel üzüm yarışmasının, üzüm ezme yarışmasının ve festival yemeği ikramının yapılacağı festival köyünün açılışı gerçekleştirildi.

Festivalin açılış programına; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, festivaldeki açılış konuşmalarının ardından festival alanındaki köy stantları ve kadın kooperatiflerinin stantlarını gezerek üzüm üreticileriyle sohbet etti.