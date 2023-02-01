Mehmet Savran tura devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerde gerçekleştiriyor. Savran, son olarak Nevşehir Valiliği ve Hükümet Konağı içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarını ziyaret etti.

İlk olarak Vali İnci Sezer Becel’e nezaket ziyareti gerçekleştiren Savran, ardından kamu kurumlarının yönetici ve çalışanlarını ziyaret ederek kurum yetkilileri ile çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diledi.