Mehmet Savran sahadan çıkmıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahada ve vatandaşların yanında olduğunu belirterek bundan sonra da aynı şekilde çalışmayı sürdüreceğini söyledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, her akşam farklı mahallelerde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerini Sümer Mahallesi’nde sürdürdü. Gittiği evlerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Savran, sohbet ederek talep ve önerilerini dinlediği vatandaşlarla belediye hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Savran, “Ulaşılabilen, sürekli sahada, sürekli vatandaşlarla iç içe, sürekli dinleyen bir belediye başkanı olmaya gayret ediyorum. Gün içerisinde çalışma alanlarındaki incelemelerimizden ve toplantılarımızdan kalan zamanlarda mutlaka esnaf ve ev ziyaretleri yapmaya özen gösteriyorum. Bizim hem kendimizi anlatmamız hem de vatandaşları dinlememiz lazım. Çok kritik bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya sayesinde olduğundan farklı görünmeye çalışanların arayıp ta bulamadığı bir ortamda yaşıyoruz. Tabi ki sosyal medyamız, reklamımız olacak ancak yüz yüze, gönül gönüle temas etmeniz lazım. Sosyal medyadan bin tane beğeni almaktan bir tane vatandaşı ziyaret edip onun gönlünü almak çok daha kıymetli. Bizler çalışacağız, üreteceğiz, şehrimize hizmet edeceğiz ve sürekli vatandaşlarımız ile iç içe olacağız. Bunu sadece seçim dönemlerinde yapmıyoruz. Göreve geldiğim ilk günden beri böyleyim ve böyle de devam edecek. Seçimler için de tabi ki teşkilatımız ile birlikte çalışacağız. Sonrasında da hız kesmeden çalışacağız. Mehmet Savran sürekli sahada olacak. Belki seçim zamanı biraz daha fazla olabilir ama arada da öyle ciddi bir uçurum olmayacak. “ dedi.