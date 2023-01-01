Mehmet Savran saha denetiminde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2022'nin son gününde Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2022 yılının son mesai gününde akşam saatlerinde ilk olarak Ürgüp yolu üzerindeki eski Dedeman Otel karşısında yeni oluşturulacak olan alternatif yol için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Beraberinde Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte, sahadaki belediye personellerinin yeni yıllarını kutlayarak kolaylıklar dileyen Savran, bir süre çalışmaları izleyerek bilgi aldı.

Savran burada yaptığı açıklamada, “80. Yıl Bulvarını Ürgüp Caddesi’ne bağlayan kavşakta özellikle sabah ve akşam saatlerinde aşırı bir yoğunluk oluyor.Bu yoğunluğu azaltmak için burada bulunan imar yolumuzu açmaya karar verdik. 80. Yıl Bulvarı’ndan gelerek okullar bölgesine gitmek isteyen araç sürücüleri bu yolu kullanabilecekler. Nevşehir’in şehir içi trafiğindeki aksaklıkları düzeltmek amacıyla bu tür alternatif yollar oluşturmaya devam edeceğiz. Özellikle Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğuna çare bulmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bunla ilgili ciddi çalışmalarımız var.” Dedi.

Başkan Savran daha sonra Emek Mahallesi Fidan Sokak’ta Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma sahasını ziyaret etti. Burada belediye ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışmalarını izleyen Savran, çalışanların yeni yılını tebrik etti.