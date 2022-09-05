Mehmet Savran öğle yemeğini işçilerle yedi

Nevşehir Belediye başkanı Dr. Mehmet Savran, Özgöçmen Dirlik Oto Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla buluştu, öğlen yemeği yedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu kez Aksaray yolu üzerinde bulunan Özgöçmen Dirlik Oto Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret etti.

Burada fabrika çalışanlarıyla birlikte öğlen yemeği yiyen ve çay molalarında işçilerle bir araya gelen Başkan Savran, işçilerin belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı.

Savran, “Geleceğimizin güçlü Türkiye’si için, kentimiz için çalışan tüm emekçilerimize daima hürmet ediyoruz. O nasır tutan ellerin başımızın üzerinde yeri olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Ülkemiz ve kentimiz adına ortaya koyduğunuz emek ve alın teri için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Nevşehir Belediyesi olarak sizler için çalışmaya, hizmet üretmeye tüm gayretimizle devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Savran yemeğin ardından fabrika sahibi iş insanı Ulutaş Dirlik ve fabrika yöneticilerinden bilgiler alarak bir süre sohbet etti.