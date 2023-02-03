Mehmet Savran Nevşehir sokaklarında

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Sümer Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol tamir ve bakım çalışmalarını inceledi.

Beraberinde, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte gittiği çalışma alanlarındaki görevli belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini gidermek için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Savran, “Allah’ın izni ile çok güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Kar, kış, soğuk, sıcak demeden Nevşehir’imize hizmet edeceğiz.” dedi.