Mehmet Savran Nevşehir esnafıyla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Camicedit Mahallesi’nde bulunan esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Camicedit Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Başkan Savran, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Cami Kebir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Başkan Savran, ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi karşılanan Savran’a, esnaflar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.