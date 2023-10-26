Son Dakika

Mehmet Savran Nevşehir esnafıyla buluştu

GÜNDEM 26.10.2023, 07:30
Mehmet Savran Nevşehir esnafıyla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Camicedit Mahallesi’nde bulunan esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Camicedit Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Başkan Savran, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Cami Kebir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Başkan Savran, ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi karşılanan Savran’a, esnaflar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 24
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Chelsea 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 26
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 7
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3