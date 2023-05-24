Mehmet Savran Nevşehir'deki depremzedelerle buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’de misafir edilen depremzede ailelerle kahvaltıda bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı (KYK) Nevşehir Ayşe Hümaşah Sultan Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Burada yurt yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Savran ve eşi Nejla Savran, depremzede aileler ile birlikte kahvaltı yaptı.

Depremzede aileler ile bir süre sohbet eden Savran, Nevşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verip ailelerin önerilerini dinledi. Kardeş şehir oldukları başta Hatay olmak üzere deprem bölgesindeki diğer illerde farklı belediyeler ve devlet kurumları ile birlikte uyumlu bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Savran, Nevşehir’de misafir edilen depremzede aileler için de belediye olarak desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Savran daha sonra eşi ile birlikte AFAD ve 112 Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek buradaki çalışanlarla bir süre sohbet etti.