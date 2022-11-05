Mehmet Savran muhtarlarla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 22 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikâyetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Son olarak Nevşehir’deki bir otelde gerçekleşen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol, Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Burada; muhtarlara Nevşehir Belediyesi tarafından 2021 ve 2022 yılları arasında mahallelerinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Savran, 2023 yılında gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

‘Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarında Rekor Kırdık’

Nevşehir Belediyesi olarak Nevşehir’i sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturarak şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Savran, 65 bin 753 metre içme suyu hattı yenilemesi, 15 bin 19 metre kanalizasyon hattı yenilemesi ve 11 bin 352 yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Son iki yıl içerisinde ayrıca 351 bin 275 metre kare sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek şehir içinde parke taşla kaplı olan birçok sokak ve caddeyi sıcak asfalt konforu ile buluşturduklarını anlatan Savran, tüm bu çalışmalar sırasında verdikleri desteklerden dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Son iki yıl da sadece altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları ile değil yeşil alan çalışmaları ile de mahallelerin adeta çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Savran, şehre 22 adet yeni park kazandırdıkları açıkladı. Bu süreçte ayrıca 20 parkın yenileme çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve 21 adet yeni spor semt sahası yaptıklarını söyleyen Savran, 2023 yılında mahallelerde yine önemli hizmetlere imza atacaklarını vurguladı.

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikâyetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Savran, “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin görüşlerini alıyor, bizlere ilettiğiniz sorunları çözüme kavuşturmak için çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.