Mehmet Savran muhtarlarla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma programına katıldı.

Mehmet UZEL ( NEVŞEHİR İGFA)

Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma programına katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, programın ardından Nevşehir Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Burada dernek başkanı Hüseyin Altınıkşık ve mahalle muhtarları ile bir süre sohbet eden Savran, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Savran, vatandaşlara yönelik tüm alanlardaki hizmetleri birlikte yaptıkları muhtarlarla çalışmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek Nevşehir’in gelişimi ve değişiminde gösterdikleri gayret ve desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Savran daha sonra derneği ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya, Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ile birlikte günün anısına muhtarlara hediye takdiminde bulundu.