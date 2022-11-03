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Mehmet Savran minik Yusuf için taksi kullandı

GÜNDEM 03.11.2022, 07:30
Mehmet Savran minik Yusuf için taksi kullandı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, SMA hastası Yusuf Eren bebek için düzenlenen yardım kampanyasına destek olmak amacıyla taksi şoförlüğü yaptı. Savran, 2 saat içerisinde hayırseverlerden 110 bin TL bağış topladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Valiliği izniyle tedavisi için yardım toplanan 9 aylık Yusuf Eren Gostak'a destek olmak ve SMA hastalığına dikkati çekmek amacıyla öğle saatlerinde ticari bir taksinin direksiyonuna geçti.

Kapucubaşı Mahallesi'ndeki taksi durağına gelen Savran, hayırseverlerden gelen çağrıların ardından belirtilen adreslere giderek yolcu taşıdı.

Savran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusuf Eren'in ailesi ve yakınlarınca başlatılan kampanyaya destek vermek istediğini belirterek, "Farkındalığı artırmak ve bir an önce gereken miktarı toplayıp Yusuf Eren'i tedaviye göndermek istiyoruz. Aslında gerekli olan para çok kişinin az parası. 300 bin kişi 100’er lira verse olay bitiyor." dedi.

Taksiye binen hayırseverlerden Aziz Aydoğmuş da organizasyonla ilgili bilgi aldığında taksiye binmek için Aksaray'dan Nevşehir'e geldiğini aktardı.

Savran, yaklaşık iki saatin ardından taşıdığı hayırsever iş insanlarının bağışlarından elde edilen 110 bin lirayı Gostak için açılan bağış hesabına yatırdı.

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