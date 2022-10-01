Mehmet Savran İtfaiye Haftası'nı kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İtfaiye Teşkilatı’nın 308’inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelleri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ile birlikte Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, itfaiye teşkilatına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerinin halkımızın güveni, refahı, huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat iş başında olduğunu kaydeden Savran, “İtfaiye Teşkilatımızın kahraman çalışanlarının İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Yangınlarda, depremlerde, kazalarda ve afetlerde mücadele veya kurtarma operasyonları gibi pek çok görevi büyük bir özveriyle ifa eden itfaiyecilerin, sergiledikleri mücadeleyle halkımızın kahramanları olduklarını kaydeden Savran, "24 saat, 365 gün insanlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için yangın, deprem, sel, kaza gibi afetlere karşı koşuyorsunuz. İtfaiye teşkilatımız bizim elimiz ayağımız, gurur duyduğumuz bir birimimiz. Allah'ım sizleri korusun, kaza bela vermesin. İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle, görevi başında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve itfaiyeciliğe emek veren tüm geçmiş personelimizden vefat edenleri rahmetle anıyorum. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için gayret gösteren Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’müzün değerli personeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm itfaiyecilerimize muvaffakiyetler diliyorum.” diye konuştu.