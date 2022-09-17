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Mehmet Savran'ın 'lale' mevsimi

GÜNDEM 17.09.2022, 10:01
Mehmet Savran'ın 'lale' mevsimi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, cuma namazı sonrasında Lale Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, cuma namazını Lale Sanayi Camiinde kıldıktan sonra Lale Sanayi Sitesi esnaflarıyla buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli’nin de katıldığı programda esnaflarla birlikte öğle yemeği yiyen Savran, yemek sonrasında esnaflarla sohbet etti.

Esnafların talep ve önerilerini dinleyerek sorularını cevaplandıran Savran, yeni sanayi sitesi projesi için de esnaflarla istişarelerde bulundu.

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