Mehmet Savran Hatay'a gitti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.HATAY (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir’in deprem bölgesindeki kardeş şehri olan Hatay’ı ziyaret etti. Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gittiği Hatay’da çadır kent ve konteyner kentleri gezerek burada kalan depremzedeler ile bayramlaşan Belediye Başkanı Savran, çocuklara oyuncak dağıtıp, onlara moral verdi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ı da ziyaret eden Başkan Savran, Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi, Nevşehir İl Özel İdaresi ve Nevşehirli hayırsever iş insanları tarafından depremin ardından burada yaptırılan Kapadokya Sebze Hali inşaatında incelemelerde bulundu.

Savran, ayrıca depremin ardından Antakya’da temizlik çalışmalarında görev alan Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya geldi. Burada depremin ardından büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi personellerinin bayramlarını kutlayan Savran, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından ilk günden itibaren tüm bakanların, milletvekillerinin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm Türk milletinin acıyı ruhunda hissederek bölgeye yardıma koştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin de ilk günden itibaren bölgede yaraların sarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Depremin ardından yaşanan süreçte devletin bütün kurumlarıyla, el ele vererek yaraları sarmak için büyük bir fedakârlık gösterdiğini vurgulayan Savran, “Millet olarak üst üste meydana gelen deprem felaketleriyle büyük acılar yaşadığımız ama yaralarımızı sarmak için tek yürek olduğumuz, milletimize has dayanışma ruhunun gücüyle ayakta kaldığımız günlerden geçtik. Allah bu millete bir daha böyle büyük bir acı yaşatmasın. Yaralarımızın hep birlikte, el birliğiyle saracağız.” dedi.