Mehmet Savran gazilerin yemeğine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna verilen yemek programına katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından gaziler onuruna verilen yemek programı Topuzluhan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Yemeğe eşi Nejla Savran ile birlikte katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran burada gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve protokol üyelerinin de katıldığı yemek programında konuşan Savran, “Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’e 19 Eylül 1921’de ‘gazilik’ unvanı verilişinin yıl dönümünde, baş tacımız olan gazilerimize bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Savran, “Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakârlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleri, sorunları ile yakından ilgilenerek onlara vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur.” diye konuştu.