Mehmet Savran'dan yoğun tempo

Nevşehir’in değişimi ve gelişimi için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışma alanlarındaki incelemeleri ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta esnaflarla ve vatandaşlarla kucaklaşmaya, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye, talep ve önerileri dinlemeye devam eden Belediye Başkanı Savran, gündüz mahallelerdeki çalışma alanlarında incelemelerde bulunup akşamları ise ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Son olarak 15 Temmuz Mahallesi ve Güzelyurt Mahallelerinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Savran’a, Başkan Yardımcısı Ersin Erol da eşlik etti. Mahallelerde yeni yapılan parkları gezerek 2023 yılı yatırım programına alınan bölgelerde incelemelerde bulunan Savran, ayrıca mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Savran, akşam ise yine 15 Temmuz Mahallesi ve İbrahim Paşa Mahallesi’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde çocuklarla yakından ilgilenen Savran, vatandaşlarla da sohbet etti.