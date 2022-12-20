Mehmet Savran'dan Yeniden Refah'a ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Albulgani Altınışık’ı tebrik etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi Nevşehir 2. Olağan Kongresi sonrasında il başkanlığı görevine yeniden seçilen Abdulgani Altınışık ve partinin il yönetim kurulu üyelerini parti binasında ziyaret etti. Burada Altınışık ve parti yöneticilerini tebrik eden Başkan Savran, görevlerinde başarılar diledi.

Altınışık ve parti yöneticileri ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden yeni yılda hayata geçireceği çeşitli projeler hakkında bilgiler verdi.

Altınışık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.