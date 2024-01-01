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Mehmet Savran'dan yeni yıl mesajı

GÜNDEM 01.01.2024, 07:38
Mehmet Savran'dan yeni yıl mesajı

Yeni yılın Nevşehir’e, ülkemize ve tüm insanlığa; sağlık, huzur ve refah getirmesini dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “2024 yılında da Türkiye Yüzyılına yakışır işler yaparak Nevşehir’i yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeni hedefler, yeni umutlar, yeni hizmetlerle geçmesini arzuladıkları yeni yıla merhaba derken, geride bıraktığımız 2023 yılının belediye hizmetleri açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Savran, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yeni umutların, yeni heyecanların, yeni beklenti ve hedeflerin olduğu bir yıla giriyoruz. Bizlere taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunacak olan 2024 yılının şehrimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2023 yılında; Nevşehir Belediyesi olarak eğitimden gençlik ve aile projelerine, kültür ve sosyal işlerden spora, altyapıdan park ve bahçelere, üstyapı çalışmalarından turizme birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirdik. Özellikle altyapı ve üstyapı yatırımlarında kısa sürede Nevşehir Belediyesi tarihinin rekorunu kırarak şehrimizin önemli problemlerini çözüme kavuşturduk.

Nevşehir Belediyesi tarihinin ilk tarım projelerini hayata geçirerek ilk Güneş Enerji Santrali’mizi kurduk.  Geride bıraktığımız yılın bir değerlendirmesini yaparken, zaman ve enerjimizi ilimiz ve ülkemiz için, en verimli şekilde kullanmak adına gerekli çalışmayı yapmış olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz.2024 yılında da; şehrimizi her yönüyle gelişen ve yenilenen bir marka şehir yapmak ve hedeflediğimiz projeleri toplumumuzun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Eğitimden kültüre, altyapı ve üstyapıdan çevreye, tarımdan turizme şehrimiz için hazırladığımız birbirinden değerli yeni projelerimizi, 2024 yılında hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada yeni yılı bambaşka bir heyecan ve ümitle karşılıyoruz. Hazırladığımız yatırım programı çerçevesinde; birçok alanda yeni projelerin bir bir hayata geçeceği 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, hemşehrilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum.”

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