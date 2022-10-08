Mehmet Savran'dan Yeni Sanayi mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan işyerlerini ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Cuma namazını Sanayi Camii’nde kılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, namaz sonrasında Yeni Sanayi Sitesi’ndeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflara ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Esnaflarla bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, sanayicilere Nevşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Savran, daha sonra beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki yeşil alanlarda incelemelerde bulundu.