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Mehmet Savran'dan yeni sanayi esnafına ziyaret
GÜNDEM 01.10.2022, 09:15
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Göreve başladığı ilk günden buyana toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelip, sorunları ilk ağızdan dinlemeye özen gösteren Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Savran, son olarak Cuma namazı sonrasında Yeni Sanayi Sitesi 13. Blok’ta bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.
Sanayi esnafına “hayırlı işler” temennisinde bulunan Savran, esnafların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Savran, esnaflara Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projeler hakkında bilgi verdi.
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