Mehmet Savran'dan Tarık Kesekçi Parkı'na yakın takip

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapım çalışmaları süren Tarık Kesekçi Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atatürk Bulvarı üzerinde, Paşakonağı önünde bulunan eski adıyla Gülbahçe Parkı içerisinde belediye ekiplerinin çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bursa'da geçen yıl trafik kazasında hayatını, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekçi’nin isminin verileceği parkın kısa süre içerisinde yapım çalışmasının tamamlanarak hizmete açılacağını kaydeden Savran, “Buraya çok güzel bir park yapıyoruz. Vatanı, milleti için çalışan ve genç yaşta aramızdan ayrılan Tarık Kesekçi kardeşimizin de ismini vereceğiz bu parka. Bir süre önce burada başlayan çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. İnşaallah tamamlandığında çok güzel bir görünüme kavuşacak.” dedi.

Savran, parktaki incelemelerinin ardından Atatürk Bulvarı üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.