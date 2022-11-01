Mehmet Savran'dan SMA'lı minik Yusuf için şoför koltuğunda

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirli SMA hastası Yusuf Eren bebek için bir günlüğüne taksi şoförlüğü yapacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye’deki SMA hastası çocukların sorunlarına dikkat çekmek ve Nevşehirli SMA hastası Yusuf Eren Gostak’a destek olmak için 2 Kasım Çarşamba günü taksi şoförlüğü yapacağını açıkladı. Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında Borsa Kavşağı PTT Merkez Şube Yanında bulunan Ses Taksi’de olacak olan Savran, burada direksiyon başına geçeceği taksi ile sefere çıkacak. Savran’ın şoförlüğünü yapacağı aracın o saatler arasındaki tüm geliri Yusuf Eren için Nevşehir Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyasına bağışlanacak.

Şu anda Nevşehir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yatan Eren için, tüm hayırsever Nevşehirlileri desteğe davet eden Savran, “Nevşehirli evladımız Yusuf Eren kendisinden önce bu hastalığa yakalandıktan sonra yeniden sağlığına kavuşan tüm çocuklarımız gibi bu tedaviyi görmeyi hak ediyor. İhtiyacı olana her zaman yardım elini uzatan, güzel şehrimin iyi kalpli insanları; minik bir hayata umut olmak bizlerin elinde. SMA hastası Yusuf Eren bebek hayata tutunabilmek için desteklerinizi bekliyor. Gelin hep birlikte Yusuf Eren’in kahramanı ve şifası biz olalım.” dedi.