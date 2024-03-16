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Mehmet Savran'dan 'şeffaflık' açıklaması

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Herkes kendini ifade etmeli ama doğru etmeli. İftira atarak, tezvirat yaparak değil. Kulağımıza farklı şeyler geliyor. Benim ve ekibimim veremeyeceği tek bir hesap yok. Biz düzgün, dürüst, adaletli bir yönetimiz. Kapı arkalarında, dört duvar arasında dosyayla gezip bizi yolsuzlukla suçlayanlar delikanlıysa ortaya çıkıp suçlasınlar ve savcılığa beraber gidelim.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Nevşehir’deki seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ve yönetim anlayışıyla Nevşehirlilerin kendisini çok iyi tanıdığını belirten Savran, yeni dönemde Nevşehir için neler yapacaklarına dair yapacağımızın tüm plan ve projelerinin hazır olduğunu ve bunu yapmakta da çok kararlı olduklarını vurguladı.-“Nevşehir’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”Görev süresi boyunca belediye yönetimindeki pek çok olumsuzluğu ortadan kaldırdıklarını kaydeden Savran sözlerini şöyle sürdürdü; “Ben net olarak şunu söylüyorum; özü, sözü doğru, yapabileceğini söyleyen ve söylediğini de yapan bir belediye başkanıyım. Bunu üç yıllık görev süremde gösterdiğime inanıyorum ve bu böyle devam edecek. Nevşehir’in birçok sorunu var çözülmeyi bekleyen. Bunları çözmek için tüm planlarımız, projelerimiz hazır. Yıllardan beri bu şehirde belediye başkanı için bir tanım vardır; ‘Memleketin evladı olsun, çalışkan olsun, dürüst olsun’ diye. Çok şükür 3 yılda o tanımı karşıladığımı düşünüyorum. Yeni dönemde 5 yıl boyunca ne yapacağımızın tüm planları hazır ve bunu yapmakta da çok kararlıyız. Vatandaşlarımızdan 31 Mart’ta ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmalarını istiyorum. Elbette herkesin bir siyasi görüşü, ideolojisi, siyasi çizgisi var. Ona bir şey demiyorum. Belediye başkanlığı çok farklı bir konu. Belediye başkanı şehri yöneten, herkesin başkanı olmalı. Bunu gösterdiğimi düşünüyorum ve vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum. Biz güçlü bir şekilde görevi yeniden devraldığımızda Nevşehir’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu sözü 2001 yılında AK Parti kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözü Türkiye için söylemişti. Biz 3 yıl boyunca Nevşehir’de pek çok olumsuz eskiyi ortadan kaldırdık. Yeni dönemde de Nevşehir’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu, eğitimden tutun belediye hizmetlerine kadar siyasetten tutun üniversiteye kadar her yerde göreceksiniz.”-“Benim ve ekibimim veremeyeceği tek bir hesap yok”“Dertli insan çok anlatır. Biz şehrimizin dertleriyle dertlendik. Çözümünü de biliyoruz. Uyguluyoruz hali hazırda ve uygulamaya da devam edeceğiz. Nevşehir çok farklı, çok güzel bir şehir olacak. Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı da Nevşehir olacak. Herkes kendini ifade etmeli ama doğru etmeli. İftira atarak, tezvirat yaparak değil. Kulağımıza farklı şeyler geliyor. Ortamlarda konuşulmayanlar gizli kapaklı konuşuluyormuş. Benim ve ekibimim veremeyeceği tek bir hesap yok. Biz düzgün, dürüst, adaletli bir yönetimiz. Kapı arkalarında, dört duvar arasında dosyayla gezip bizi yolsuzlukla suçlayanlar delikanlıysa ortaya çıkıp suçlasınlar ve savcılığa beraber gidelim. Kimin hakkında olursa olsun. O yüzden bu insanları kandırmayın Bu insanları yalanla, dolanla bir yere çekmeye çalışanlar cezasını bulacak. Ben bunu kimseyi ayırmadan söylüyorum. Ben yapıyorsam ben de bulacağım.”-“Delikanlı gibi çıkın karşıma”“Vatandaşın yalana karnı tok, vatandaşın tezvirata karnı tok. Kendi söylediğini kendi yalanlayan siyasetçiye karnı tok. O yüzden düzgün, dürüst, adil ve ne konuştuğunu bilen, burada konuştuğunu kapının arkasında da konuşacak insanlara ihtiyacımız var. Ben iki kişinin arasında ne konuşuyorsam her yerde de aynı şeyi konuşuyorum. Herkesi de böyle yapmaya davet ediyorum. Kapalı kapılar ardında tezvirat yaparak değil delikanlı gibi çıkın. Eğer bizim bir hatamız, bir kusurumuz, bir yolsuzluğumuz varsa savcılığa beraber gidelim, gereğini yapalım. Yanlış yapan kim olursa olsun tanımam. Oğlum olsa, babam olsa tanımam. O yüzden kapalı kapılar ardında tezvirat yapıp, dosya taşıyıp, farklı farklı şeyler konuşarak siyaset yapmak çirkin. Sel gider kum kalır siyasette, makamlarda gelip geçecek. İnsanlar adamlıklarıyla, ilkeli tavırlarıyla anılacaklar. “

GÜNDEM 16.03.2024, 08:26
Mehmet Savran'dan 'şeffaflık' açıklaması

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Herkes kendini ifade etmeli ama doğru etmeli. İftira atarak, tezvirat yaparak değil. Kulağımıza farklı şeyler geliyor. Benim ve ekibimim veremeyeceği tek bir hesap yok. Biz düzgün, dürüst, adaletli bir yönetimiz. Kapı arkalarında, dört duvar arasında dosyayla gezip bizi yolsuzlukla suçlayanlar delikanlıysa ortaya çıkıp suçlasınlar ve savcılığa beraber gidelim.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Nevşehir’deki seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ve yönetim anlayışıyla Nevşehirlilerin kendisini çok iyi tanıdığını belirten Savran, yeni dönemde Nevşehir için neler yapacaklarına dair yapacağımızın tüm plan ve projelerinin hazır olduğunu ve bunu yapmakta da çok kararlı olduklarını vurguladı.

-“Nevşehir’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Görev süresi boyunca belediye yönetimindeki pek çok olumsuzluğu ortadan kaldırdıklarını kaydeden Savran sözlerini şöyle sürdürdü; “Ben net olarak şunu söylüyorum; özü, sözü doğru, yapabileceğini söyleyen ve söylediğini de yapan bir belediye başkanıyım. Bunu üç yıllık görev süremde gösterdiğime inanıyorum ve bu böyle devam edecek. Nevşehir’in birçok sorunu var çözülmeyi bekleyen. Bunları çözmek için tüm planlarımız, projelerimiz hazır. Yıllardan beri bu şehirde belediye başkanı için bir tanım vardır; ‘Memleketin evladı olsun, çalışkan olsun, dürüst olsun’ diye. Çok şükür 3 yılda o tanımı karşıladığımı düşünüyorum. Yeni dönemde 5 yıl boyunca ne yapacağımızın tüm planları hazır ve bunu yapmakta da çok kararlıyız. Vatandaşlarımızdan 31 Mart’ta ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmalarını istiyorum. Elbette herkesin bir siyasi görüşü, ideolojisi, siyasi çizgisi var. Ona bir şey demiyorum. Belediye başkanlığı çok farklı bir konu. Belediye başkanı şehri yöneten, herkesin başkanı olmalı. Bunu gösterdiğimi düşünüyorum ve vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum. Biz güçlü bir şekilde görevi yeniden devraldığımızda Nevşehir’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu sözü 2001 yılında AK Parti kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözü Türkiye için söylemişti. Biz 3 yıl boyunca Nevşehir’de pek çok olumsuz eskiyi ortadan kaldırdık. Yeni dönemde de Nevşehir’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu, eğitimden tutun belediye hizmetlerine kadar siyasetten tutun üniversiteye kadar her yerde göreceksiniz.”

-“Benim ve ekibimim veremeyeceği tek bir hesap yok”

“Dertli insan çok anlatır. Biz şehrimizin dertleriyle dertlendik. Çözümünü de biliyoruz. Uyguluyoruz hali hazırda ve uygulamaya da devam edeceğiz. Nevşehir çok farklı, çok güzel bir şehir olacak. Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı da Nevşehir olacak. Herkes kendini ifade etmeli ama doğru etmeli. İftira atarak, tezvirat yaparak değil. Kulağımıza farklı şeyler geliyor. Ortamlarda konuşulmayanlar gizli kapaklı konuşuluyormuş. Benim ve ekibimim veremeyeceği tek bir hesap yok. Biz düzgün, dürüst, adaletli bir yönetimiz. Kapı arkalarında, dört duvar arasında dosyayla gezip bizi yolsuzlukla suçlayanlar delikanlıysa ortaya çıkıp suçlasınlar ve savcılığa beraber gidelim. Kimin hakkında olursa olsun. O yüzden bu insanları kandırmayın Bu insanları yalanla, dolanla bir yere çekmeye çalışanlar cezasını bulacak. Ben bunu kimseyi ayırmadan söylüyorum. Ben yapıyorsam ben de bulacağım.”

-“Delikanlı gibi çıkın karşıma”

“Vatandaşın yalana karnı tok, vatandaşın tezvirata karnı tok. Kendi söylediğini kendi yalanlayan siyasetçiye karnı tok. O yüzden düzgün, dürüst, adil ve ne konuştuğunu bilen, burada konuştuğunu kapının arkasında da konuşacak insanlara ihtiyacımız var. Ben iki kişinin arasında ne konuşuyorsam her yerde de aynı şeyi konuşuyorum. Herkesi de böyle yapmaya davet ediyorum. Kapalı kapılar ardında tezvirat yaparak değil delikanlı gibi çıkın. Eğer bizim bir hatamız, bir kusurumuz, bir yolsuzluğumuz varsa savcılığa beraber gidelim, gereğini yapalım. Yanlış yapan kim olursa olsun tanımam. Oğlum olsa, babam olsa tanımam. O yüzden kapalı kapılar ardında tezvirat yapıp, dosya taşıyıp, farklı farklı şeyler konuşarak siyaset yapmak çirkin. Sel gider kum kalır siyasette, makamlarda gelip geçecek. İnsanlar adamlıklarıyla, ilkeli tavırlarıyla anılacaklar. “

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