Mehmet Savran'dan 'seferberlik' çağrısı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hemşehrilerini, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyası destek olmaya davet etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Nevşehir’de, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarını giderilmesine destek olmak için başlatılan kampanyada; battaniye, elektrikli ısıtıcı, temel gıda malzemeleri, bebek bezi, mont, bot, atkı, bere, eldiven, uyku tulumu,hijyen seti ve barınma malzemeleri içeren yardımlar, Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda toplanacak.

Kullanılmış temel gıda ve giyecek yardımlarının kabul edilmeyeceğini kampanyaya nakdi bağışta bulunmak isteyenler bağışlarını www.afad.gov.tr adresinden yapabilecek.

Yardım kampanyasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm hemşehrilerini kampanyaya destek olmaya davet etti. Başkan Savran, “Gün birlik olma günü. Ele ele vererek yaralarımızı sarabiliriz. Kıymetli hemşehrilerimi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle, mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya çağırıyorum.” dedi.