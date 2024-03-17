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Mehmet Savran'dan sanayi esnafına teminat

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi Projesi için bazıları gibi ’Uygulanabilir olmadığı için vazgeçtim’ deyip mazeret üretmediğini belirterek, “Bu proje ya yapılacak, ya yapılacak. Bu kadar net. Ben gemileri yaktım. Yapabileceğimizi ortaya koyduk ve bunu yapacağız.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran yaptığı açıklamada, Yeni Sanayi Sitesi Projesi’nde de olduğu gibi hiçbir zaman seçim endeksli değil şehrin sorunlarının tespiti ve çözümü için çalıştığını kaydetti. Sanayi Projesi konusunda zaman zaman sanayi esnaflarının yanlış bilgilendirildiğini ifade eden Savran, kendisinin önce bu projeyi başlattığını daha sonrada uygulanabilir bulmadığı için vazgeçtiğini söyleyen siyasetçilerle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.Nevşehirli sanayicilerin işyeri probleminin çözümü için titizlikle çalıştıklarını ve projenin emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Savran şöyle konuştu; “Ben yıllardır Nevşehir’de yaşayan bir insanım ve benim babam sanayide kamyon karosercisiydi. Ben babamın Lale Sanayi Sitesi’nden dükkân satın alıp ‘Senetleri nasıl ödeyeceğim?’ diye uykusuz kaldığını bilirim. Belediye başkanı olduktan sonra sanayi projesi ne durumda diye baktım. Bir proje yapılmış, para toplanmış sonra geri iade edilmiş ama ortada bir şey yok.  O dönem ki milletvekillerimiz ve il başkanımızla bir araya geldiğimizde ‘Biz öncelikle bir çerçeve çizelim. Ne yapmalıyız?, ne yapabiliriz? Ona bakalım’ dedim. Bu yapabileceklerimizi de planlayıp ondan sonra vatandaşın karşısına çıkmamızı söyledim. İşte ‘Şuralara sanayi yapacağız’ deyip te havada konuşmayalım istedik. Eğer bu yapılabilir bir şey değilse de ‘Kusura bakmayın zamanında vaat edilmiş ama olmuyor’ diyebilmeliydik. Bunun üzerine oturup çalışmaya başladık. Tüm mücavir alanlarımızı hatta mücavir alan dışı yerleri tarayarak ne kadar fazla arsayı bir araya toplayabileceğimizi hesap ettik. Nihayetinde 112 bin metre kare alanı belirledik.  Geçen yıl da ben çıkıp arazi tapularının çıktığını ve arazide altyapı çalışmasına başlayacağımızı açıkladım. Yeni Sanayi Projesi için hazırlık ve uygulama projelerinin de çizilmeye başlandığını belirterek her aşamada vatandaşları bilgilendireceğimi söyledim. Çıkıp ta; ‘Şu tarihte temel atılıyor’ demedim. Aradan yıllar geçtikten sonra bazı adaylar gibi ‘Yapılabilir bir proje olmadığını gördüm vazgeçtim’ demedim. Bunu söyleyen kişiye sorarlar; ‘Projeyi incelemeden mi vaat ettin? Yapılabilir değildi de vazgeçtiğini niye sonradan öğreniyoruz? Yapılabilir bir proje değildi neden proje üretmedin?’ Bu sorular halen cevap bekliyor. Keşke görev süremiz 3 yıl değil de biraz daha uzun olsaydı bu projenin temelinin atıldığını da görürdük. Ben seçim endeksli çalışmıyorum. Ben bu şehrin sorunlarını tespit edip çözmek için çalışıyorum. “Yeni Sanayi Sitesi Projesi’nin hayata geçirilmesi konusunda sanayici esnaflara söz verdiğini hatırlatan Savran, bu projeyi hayata geçiremediği takdirde siyasetten çekileceğini açıkladı.Savran;”Sanayi kardeşlerime söylediğim cümleyi tekrarlıyorum; metrekaresi, yeri belli olan bu 350 sanayi dükkânını bir daha ki seçim dönemine kadar eğer yapamamış olursam bırak sanayiye çıkıp oy istemeyi ben sanayiye bile gidemem. Yüzüm olmaz. Bu kadar net konuşuyorum. Bu artık bir yönde benim kişisel meselem oldu. Bu ya yapılacak, ya yapılacak. Birisi bana ‘Bu sanayi meselesini çok hoyrat ortaya atmışlar. Bir deli kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkartamıyor’ dedi. Şimdi ben ya o kuyudan o taşı çıkartacağım ya da o kuyuya düşecem. Bu bu kadar net. Gemileri yaktım. Yapabileceğimizi ortaya koyduk ve bunu yapacağız. Kıvırma, çevirme, ‘Efemdim yapılabilir bir proje değildi’, uçtu kaçtı değil. Vatandaş iş istiyor mazeret değil. Biz bu tabloyu ortaya koyduk ve bunu uygulamakla mükellefiz. Yapamazsak ta başarısızlığımızı kabul edeceğiz.  Millete ‘Biz yokuz artık’ diyeceğiz. Biz siyaset yapmak için, bir dönem daha başkan olmak için burada değiliz. Bu mesele memleket meselesi. Burada oturan adam, hırsıyla, intikam duygusuyla hareket etmemeli. Burada oturan adam kimseyi ayrıştırmamalı. Efendim, hayali düşmanlar ortaya çıkartıp ‘Göreceksiniz, şu kadar gün kaldı, bu kadar gün kaldı’ demek nedir? Biz burada şehir yöneteceğiz burası bir ring değil millete hizmet arenası. Biz memleket yönetiyoruz, biz hizmet getirmek için uğraşıyoruz.” diye k    

GÜNDEM 17.03.2024, 10:01
Mehmet Savran'dan sanayi esnafına teminat

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi Projesi için bazıları gibi ’Uygulanabilir olmadığı için vazgeçtim’ deyip mazeret üretmediğini belirterek, “Bu proje ya yapılacak, ya yapılacak. Bu kadar net. Ben gemileri yaktım. Yapabileceğimizi ortaya koyduk ve bunu yapacağız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran yaptığı açıklamada, Yeni Sanayi Sitesi Projesi’nde de olduğu gibi hiçbir zaman seçim endeksli değil şehrin sorunlarının tespiti ve çözümü için çalıştığını kaydetti. Sanayi Projesi konusunda zaman zaman sanayi esnaflarının yanlış bilgilendirildiğini ifade eden Savran, kendisinin önce bu projeyi başlattığını daha sonrada uygulanabilir bulmadığı için vazgeçtiğini söyleyen siyasetçilerle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Nevşehirli sanayicilerin işyeri probleminin çözümü için titizlikle çalıştıklarını ve projenin emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Savran şöyle konuştu; “Ben yıllardır Nevşehir’de yaşayan bir insanım ve benim babam sanayide kamyon karosercisiydi. Ben babamın Lale Sanayi Sitesi’nden dükkân satın alıp ‘Senetleri nasıl ödeyeceğim?’ diye uykusuz kaldığını bilirim. Belediye başkanı olduktan sonra sanayi projesi ne durumda diye baktım. Bir proje yapılmış, para toplanmış sonra geri iade edilmiş ama ortada bir şey yok.  O dönem ki milletvekillerimiz ve il başkanımızla bir araya geldiğimizde ‘Biz öncelikle bir çerçeve çizelim. Ne yapmalıyız?, ne yapabiliriz? Ona bakalım’ dedim. Bu yapabileceklerimizi de planlayıp ondan sonra vatandaşın karşısına çıkmamızı söyledim. İşte ‘Şuralara sanayi yapacağız’ deyip te havada konuşmayalım istedik. Eğer bu yapılabilir bir şey değilse de ‘Kusura bakmayın zamanında vaat edilmiş ama olmuyor’ diyebilmeliydik. Bunun üzerine oturup çalışmaya başladık. Tüm mücavir alanlarımızı hatta mücavir alan dışı yerleri tarayarak ne kadar fazla arsayı bir araya toplayabileceğimizi hesap ettik. Nihayetinde 112 bin metre kare alanı belirledik.  Geçen yıl da ben çıkıp arazi tapularının çıktığını ve arazide altyapı çalışmasına başlayacağımızı açıkladım. Yeni Sanayi Projesi için hazırlık ve uygulama projelerinin de çizilmeye başlandığını belirterek her aşamada vatandaşları bilgilendireceğimi söyledim. Çıkıp ta; ‘Şu tarihte temel atılıyor’ demedim. Aradan yıllar geçtikten sonra bazı adaylar gibi ‘Yapılabilir bir proje olmadığını gördüm vazgeçtim’ demedim. Bunu söyleyen kişiye sorarlar; ‘Projeyi incelemeden mi vaat ettin? Yapılabilir değildi de vazgeçtiğini niye sonradan öğreniyoruz? Yapılabilir bir proje değildi neden proje üretmedin?’ Bu sorular halen cevap bekliyor. Keşke görev süremiz 3 yıl değil de biraz daha uzun olsaydı bu projenin temelinin atıldığını da görürdük. Ben seçim endeksli çalışmıyorum. Ben bu şehrin sorunlarını tespit edip çözmek için çalışıyorum. “

Yeni Sanayi Sitesi Projesi’nin hayata geçirilmesi konusunda sanayici esnaflara söz verdiğini hatırlatan Savran, bu projeyi hayata geçiremediği takdirde siyasetten çekileceğini açıkladı.

Savran;”Sanayi kardeşlerime söylediğim cümleyi tekrarlıyorum; metrekaresi, yeri belli olan bu 350 sanayi dükkânını bir daha ki seçim dönemine kadar eğer yapamamış olursam bırak sanayiye çıkıp oy istemeyi ben sanayiye bile gidemem. Yüzüm olmaz. Bu kadar net konuşuyorum. Bu artık bir yönde benim kişisel meselem oldu. Bu ya yapılacak, ya yapılacak. Birisi bana ‘Bu sanayi meselesini çok hoyrat ortaya atmışlar. Bir deli kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkartamıyor’ dedi. Şimdi ben ya o kuyudan o taşı çıkartacağım ya da o kuyuya düşecem. Bu bu kadar net. Gemileri yaktım. Yapabileceğimizi ortaya koyduk ve bunu yapacağız. Kıvırma, çevirme, ‘Efemdim yapılabilir bir proje değildi’, uçtu kaçtı değil. Vatandaş iş istiyor mazeret değil. Biz bu tabloyu ortaya koyduk ve bunu uygulamakla mükellefiz. Yapamazsak ta başarısızlığımızı kabul edeceğiz.  Millete ‘Biz yokuz artık’ diyeceğiz. Biz siyaset yapmak için, bir dönem daha başkan olmak için burada değiliz. Bu mesele memleket meselesi. Burada oturan adam, hırsıyla, intikam duygusuyla hareket etmemeli. Burada oturan adam kimseyi ayrıştırmamalı. Efendim, hayali düşmanlar ortaya çıkartıp ‘Göreceksiniz, şu kadar gün kaldı, bu kadar gün kaldı’ demek nedir? Biz burada şehir yöneteceğiz burası bir ring değil millete hizmet arenası. Biz memleket yönetiyoruz, biz hizmet getirmek için uğraşıyoruz.” diye k    

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