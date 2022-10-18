Mehmet Savran'dan NTSO ve NTB’ye ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) ve Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarına hayırlı olsunziyaretlerinde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda tamamlanan seçimlerin ardından NTSO Meclis Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Ali Öbekli’yi ziyaret etti. NTSO’nda gerçekleşen ziyarette Öbekli’yi ve beraberindeki oda yöneticilerini tebrik eden Savran, yeni görevlerinde başarılar diledi.
Başkan Savran, daha sonra NTB’ya geçerek burada yeniden NTB Başkanı Seçilen İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Havalı’yı ziyaret etti. Her iki başkan ile bir süre sohbet eden Savran, Salaş ve Havalı’ya görevlerinde başarılar diledi.
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