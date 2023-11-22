Mehmet Savran'dan Nevşehirlilere ziyaret turu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cevher Dudayev Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle ziyaretleri kapsamında Esentepe Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak Esentepe Mahallesi’ne giden Savran, burada Ürgüp Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Hayırlı ve bereketli kazançlar dilediği esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, mahalle sakinleri ve esnaflarla sohbet etti.

Savran, akşam saatlerinde ise Cevher Dudayev Mahallesi’ne giderek burada ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Evlerine konuk olduğu vatandaşlarla sohbet eden Savran, Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Esnaf ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Savran, “Kısa sürede şehrimizin her bir yanına önemli hizmetler kazandırdık. Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, eğitim projelerinden kültür sanat ve spora kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu artırmanın gayretinde olduk